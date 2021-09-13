Мировые цены на нефть умеренно растут, курс доллара немного укрепляется

Мировые цены на нефть в понедельник утром умеренно растут, поскольку после урагана «Ида» некоторые добычные мощности в Мексиканском заливе всё ещё не восстановлены, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

«Почти через две недели после того, как ураган обрушился на Мексиканский залив, добычные мощности, обеспечивающие более миллиона баррелей в день, всё ещё недоступны», — отметили аналитики «ANZ», слова которых приводит газета «The Wall Street Journal».

Как пишет 1prime.ru, инвесторы также находятся в ожидании доклада ОПЕК. Аналитики полагают, что альянс, вероятно, пересмотрит в сторону понижения свой прогноз роста спроса на 2022 год, поскольку распространение коронавирусного штамма «дельта» угрожает темпам восстановления выработки топлива.

Сегодня утром курс доллара немного укрепляется к евро и иене, в то время как инвесторы ожидают публикации ряда макроэкономических статданных, в частности по инфляции США, свидетельствуют данные торгов.