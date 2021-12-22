Мировые цены на нефть умеренно растут, курс доллара тоже

Мировые цены на нефть в среду утром умеренно растут на ожиданиях роста спроса на неё перед рождественскими праздниками и на статистике Американского института нефти о снижении нефтяных запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

Инвесторы оценивают статистику API. Согласно данным института, опубликованным в ночь на среду, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 17 декабря опустились на 3,7 миллиона баррелей.

Как пишет 1prime.ru, трейдеры также продолжают следить за ситуацией вокруг нового коронавируса. Рост заболеваемости ковидом представляет риск ужесточения карантинов в разных странах, а это может отразиться на восстановлении мировой экономики и повлиять на спрос на сырьё. Так, ужесточение ограничений продолжается в Европе: во вторник в Германии объявили список карантинных мер, причём жёсткие ограничения для непривитых были сохранены.

Вместе с этим трейдеры более склонны к риску после недавних распродаж на рынках, что связано с позитивными ожиданиями деловой активности, а значит и спроса на нефть, перед рождественскими праздниками.

Аналитики «Oanda» не видят явных признаков того, что по крайней мере США и Великобритания движутся к карантинам, что позитивно для краткосрочных ожиданий роста спроса на нефть и нефтепродукты. «Похоже, присутствует оптимизм по поводу того, что праздничные путешествия останутся в силе для большинства вакцинированных (от нового коронавируса. — Ред.)», — цитирует их газета «Wall Street Journal».

В ходе сегодняшних торгов курс доллара растёт по отношению к другим основным мировым валютам в ожидании выходя ряда макроэкономических данных в США, свидетельствуют данные торгов.