Мировые цены на нефть ускорили рост до 1%, а рубль в начале торгов перешёл к незначительному снижению к доллару

Мировые цены на нефть ускорили рост до 1%, при этом стоимость нефти марки Brent поднялась выше отметки в 86 долларов за баррель впервые с 4 октября 2018 года, свидетельствуют данные торгов.

Как сообщает 1prime.ru, цены на нефть растут в понедельник утром на фоне перспектив роста спроса. «Постепенное снятие ограничений из-за COVID-19 во всем мире также, вероятно, поможет восстановлению потребления топлива», — заявили газете «Wall Street Journal» аналитики «ANZ», отметив новости о том, что США откроют свои границы для полностью вакцинированных иностранных путешественников, начиная со следующего месяца.

Кроме того, на прошлой неделе МЭА предупредило, что высокие цены на природный газ повысят спрос на нефть.

Рубль в начале торгов понедельника перешёл к незначительному снижению к доллару и продолжает слегка повышаться к евро, следует из данных Московской биржи. В это же время курс доллара растёт, — трейдеры оценивают перспективы ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.