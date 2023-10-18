Мировые цены на нефть утром растут, а доллар и евро растут к официальному курсу рубля

Мировые цены на нефть в среду утром растут на 2%, цена марки Brent поднималась выше 92 долларов впервые со 2 октября, инвесторы обращают внимание на геополитические риски, оценивая также данные Американского института нефти (API) по запасам в США, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, внимание трейдеров по-прежнему обращено в сторону ситуации на Ближнем Востоке. Больница «Аль-Ахли» в секторе Газа во вторник подверглась удару. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга. Рынки опасаются, что в конфликт могут быть втянуты другие страны, например, Иран, что может угрожать поставкам нефти.

«Очевидно, что расширение конфликта приведёт к увеличению рисков для предложения на рынке, который и без того является очень дефицитным. Наиболее непосредственный риск предложения, вероятно, сохраняется вокруг иранской нефти», — полагает глава отдела сырьевой стратегии «ING Groep NV» в Сингапуре Уоррен Паттерсон, которого цитирует агентство «Блумберг».

Инвесторы обратили внимание и на данные API, опубликованные в ночь на среду. Согласно оценке института, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 13 октября опустились на 4,4 миллиона баррелей. Официальные данные опубликует минэнерго США позднее в среду, аналитики ждут снижения на 0,3 миллиона баррелей.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги снижением. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 97,5475 рубля (-15,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжает незначительно снижаться, евро также дешевеет.

Рубль растёт к бивалютной корзине.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 97,5892 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар подешевел на 11,08 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 27,76 копейки и составил 103,2474 рубля.

Тем временем к официальному курсу американская валюта подорожала на 24,34 копейки, евро - на 49,47 копейки.

Курс доллара США дешевеет к большинству мировых валют сегодня утром, участники рынка продолжают следить за заявлениями представителей центробанков и ситуацией на Ближнем Востоке.