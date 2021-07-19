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Мурманская область. Арктика (16+)19.07.21 10:30

Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются и тянут рубль за собой

Мировые цены на нефть в понедельник утром опускаются на 0,7-0,8%, инвесторы оценивают решение ОПЕК+ о продлении сделки и порядке наращивания добычи, свидетельствуют данные торгов.

Трейдеры оценивают решения ОПЕК+ по сделке, принятые накануне. Альянс в воскресенье договорился продлить соглашение об ограничении добычи нефти на период с мая 2022 года до конца года и ежемесячно, начиная с августа 2021 года, увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.

Это позволит к концу сентября 2022 года постепенно выйти из текущих обязательств по сокращению добычи на 5,8 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, было согласовано повышение базы сокращения добычи нефти с мая 2022 года для ряда стран, в частности для России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта.

«Сделка, достигнутая в выходные, скорее всего, вызовет некоторое дальнейшее ослабление в краткосрочной перспективе, поскольку инвесторы ослабят позиции из-за ожиданий по увеличению предложения», — цитирует агентство «Блумберг» мнение старшего стратега по сырьевым товарам «Australia & New Zealand Banking Group Ltd.» Дэниела Хайнса.

В то же время эксперт отмечает, что распродажа может быть относительно недолгой.

Рубль сегодня утром умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи. В это же время курс доллара к иене снижается, в то время как доллар остается в целом стабильным к основным мировым валютам, более надежная иена укрепляется на фоне опасений трейдеров по поводу ситуации с пандемией, свидетельствуют данные торгов.

 

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