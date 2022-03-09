Мировые цены на нефть в среду утром растут, а поступление долларов в страну ограничено санкциями

Мировые цены на нефть в среду утром растут на 2% в связи с ожиданиями её недопоставок на рынок из России, свидетельствуют данные торгов.

Опасения по поводу перебоев поставок нефти из-за санкций против РФ поддерживает котировки нефти на максимальных уровнях с 2008 года. Россия — один из крупнейших нефтедобытчиков в мире, пишет 1prime.ru.

США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.

США импортировали из РФ более 670 тысяч баррелей в день нефти и нефтепродуктов в прошлом году, свидетельствуют данные американского Минэнерго. Как обращают внимание аналитики «ANZ», которых цитирует газета «Wall Street Journal», США должны найти способ компенсировать этот импорт торговлей с другими странами.

Инвесторы также обращают внимание на статистику Американского института нефти, опубликованную в ночь на среду. Согласно данным института, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 4 марта выросли на 2,8 миллиона баррелей. Официальная статистика о коммерческих запасах в США за прошлую неделю будет опубликована Минэнерго страны вечером в среду. Аналитики ждут снижение запасов на 0,7 миллиона баррелей.

Курс доллара в среду утром торгуется в минусе по отношению евро в преддверии выхода данных об инфляции в США, которая может снова повыситься, свидетельствуют данные торгов.

А в это время Банк России объявил о запрете покупки наличной валюты и ограничении её выдачи с действующих вкладов суммой 10 тысяч долларов сроком на полгода. «Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года устанавливает следующий порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан: все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до $10 тыс. в наличной валюте, а остальные средства - в рублях по рыночному курсу на день выдачи», заявил ЦБ.

В обновленном блоке вопросов и ответов на своем сайт регулятор разъяснил решение так: «поступление долларов в страну ограничено санкциями, и это единственная причина специальных мер, связанных с продажей банками наличной иностранной валюты». На рублевые вклады и счета санкции никакого влияния не оказывают, обнадежил ЦБ клиентов российских банков.