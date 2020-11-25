Мировые цены на нефть в среду утром растут более чем на 1%, отмечая увеличением уже пятую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов.

Сегодня стоимость нефти продолжает расти пятую торговую сессию подряд, за это время прибавка для марки Brent составила 9,2%, WTI – 8,3%. Оптимизм на сырьевом рынке вызван новостями об успехах в разработке вакцин от коронавируса. 23 ноября британская компания «AstraZeneca» объявила, что промежуточный анализ её вакцины от COVID-19 показал эффективность от 70% до 90%. Ранее в ноябре об успешных испытаниях сообщали компании «Moderna», а также «Pfizer» и «BioNTech», отмечая эффективность своих кандидатов на уровне около 95%.

Аналитик по экономике энергетики «StoneX» Кевин Соломон, чьё мнение приводит агентство «Рейтер», отмечает, что, кроме вакцины позитивны для стоимости нефти также новости из США о том, что управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало кандидата от Демократической партии Джо Байдена победителем президентских выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 75,5314 рубля. По отношению к последней сделке 24 ноября доллар подорожал на 5,14 копейки. Тем временем к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта понизилась на 28,32 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке повысился почти на 17 копеек и составил 89,8496 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар подешевел. Снижение составило 4,38 копеки.