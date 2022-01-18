Мировые цены на нефть во вторник утром продолжают рост

Это происходит из-за её потенциального недостатка на рынке, после того как стоимость марки Brent превысила 87 долларов за баррель, впервые с октября 2014 года, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Как пишет 1prime.ru, на рынке нефти сегодня утром наблюдается положительная динамика, поскольку инвесторы оценивают баланс спроса и предложения нефти на рынке.

По словам аналитиков «Goldman Sachs», которые приводит газета «Wall Street Journal», рынок по-прежнему испытывает удивительно большой дефицит, поскольку удар коронавирусного штамма «омикрон» по спросу пока намного меньше, чем ожидалось.

Кроме того, инвесторы оценивают новости из Абу-Даби, которые привели к напряженности на рынке нефти. Так, три цистерны с топливом взорвались рядом со складами с горючим нефтяной компании «ADNOC».

Во вторник нефтяные трейдеры также находятся в ожидании публикации доклада ОПЕК.

Сегодня утром курс доллара растёт по отношению к другим основным мировым валютам, в частности, евро уже дешевле 1,14, при увеличении доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. На 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи понизился на 1241 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 76,2199 рубля.