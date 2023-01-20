«Мисс и Мистер студенчество — 2023» - мурманских студентов приглашают принять участие в конкурсе красоты, творчества и интеллекта

Он пройдёт в рамках Городского проекта «Студенческая среда». Организатором выступит МАУ МП «Объединение молодёжных центров».

Испытать свои силы могут студенты от 14 до 35 лет любой формы обучения, курса или направления подготовки, обучающиеся в образовательных организациях, расположенных в областном центре.

Участникам предстоит пройти два этапа. Первый — с февраля по апрель 2023 года — включает самопрезентацию, творческий и интеллектуальный конкурсы. Второй — финальный, представляет заключительный гала-концерт с лучшими выступлениями участников, модный показ и церемонию награждения.

Как сообщает администрация города Мурманска, по итогам всех этапов победителям будут присвоены титулы «Мисс Студенчество — 2023» и «Мистер Студенчество — 2023», а также титулы по отдельным номинациям: «Мисс и Мистер Интеллект — 2023», «Мисс и Мистер Талант — 2023».

Победители и номинанты будут награждены памятными подарками и дипломами от организаторов и партнеров мероприятия.

Для участия в конкурсе необходимо подать электронную заявку до 5 февраля 2023 года по ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/639703ba068ff0184efd4212/.

Подробная информация о мероприятии размещена на сайте: молодежь51.рф , в официальной группе «Молодёжь 51» «ВКонтакте», а также в официальной группе конкурса «Мисс и Мистер студенчество — 2023» «ВКонтакте».