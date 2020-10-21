Миссия американского ракетного эсминца «USS Ross» в акватории Баренцева моря продолжается

Американский ракетный эсминец «USS Ross» (DDG 71) вошёл в акваторию Баренцева море для проведения различных операций. Об этом 20 октября сообщили в Шестом флоте США.

«Возвращение «USS Ross» в Арктику является уже третьим заходом эсминцев ВМС США в Баренцево море в текущем году для проведения там операций», — говорится в сообщении. По словам командира эсминца Джона Д. Джона, миссия в Баренцевом море «знаменует собой важную веху», которая демонстрирует способность американского флота «работать в любой точке мира».

«Соединенные Штаты — арктическая страна, и у неё есть устойчивые интересы безопасности в регионе. Мы работаем с нашими союзниками и партнерами над обеспечением открытой Арктики, продолжая проводить наземные, воздушные и морские операции, необходимые для сдерживания, присутствия и обеспечения безопасности», — подчеркнули во флоте.

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