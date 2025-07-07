«Миссия Народного фронта – объединять неравнодушных, деятельных людей», - Владимир Путин

Более тысячи активистов из всех регионов страны собрались вчера на форуме Народного фронта, приуроченном к трёхлетию работы под девизом «Всё для Победы!». Среди участников волонтёры, военкоры, артисты и известные люди, изобретатели и производители инновационных изделий для бойцов, медики, ветераны СВО, сотрудники корпораций, которые внесли большой вклад в поддержку гуманитарной миссии Народного фронта.

За три года вокруг девиза «Всё для Победы!» Народный фронт объединил миллионы патриотов по всей стране. Плечом к плечу ради общей победы действуют волонтёры и инженеры, военные медики и сотрудники ведомств, народные полки, обычные пенсионеры и крупные предприниматели. Каждый вносит свой вклад – от маскировочной сети, сплетённой вручную, до бронированного автомобиля или комплекса РЭБ, отправленного на передовую.

Работа под девизом «Всё для Победы!» стала всенародной: за три года жители со всей России обеспечили более чем 500 военных подразделений: переданы тысячи квадрокоптеров, прицелов, генераторов и другой нужной техники. Всего за время работы под девизом “Всё для Победы!” открыто более 130 сборов, с помощью которых для поддержки бойцов объединились люди разных возрастов, этнической и профессиональной принадлежности. Среди тех, кто помогал распространять информацию о сборах и доставлять помощь бойцам, телеведущие, военкоры и журналисты, артисты и музыканты, спортсмены и политики. Всенародная поддержка помогла бойцам почувствовать – за ними вся страна.

Владимир Путин, Президент России, принял участие в работе форума «Всё для Победы!», организованном Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию». На площадке национального центра «Россия» президент осмотрел выставку об итогах трёхлетней работы Народного фронта под девизом «Всё для Победы!».

В частности, глава государства ознакомился со стендами, посвящёнными гуманитарной миссии по поддержке Донбасса и Новороссии, новейшим разработкам по обеспечению оперативной эвакуации раненых с поля боя, достижениям Кулибин-клуба, объединяющего производителей дронов, средств электронной борьбы и разведки, других инновационных изделий для бойцов.

Как сообщает пресс-служба Кремля, далее Владимир Путин выступил на церемонии вручения премии «Всё для Победы!», передал памятные статуэтки лауреатам – семье Малий из Донецкой Народной Республики, главному конструктору АО «Русский купол» Ивану Солдатову и организатору сообщества «Швейные войска России» Ольге Язевой.

Напомним, премия «Всё для Победы!» учреждена ОНФ в 2024 году и присуждается волонтёрам за оказание помощи участникам специальной военной операции и их семьям, а также мирным жителям новых и приграничных регионов.

«Миссия Народного фронта – объединять неравнодушных, деятельных людей – таких, как вы и как миллионы наших с вами товарищей и соратников. Именно товарищей – таково обращение в армии, и к вам, естественно, так и нужно обращаться, - отметил в своём выступлении Владимир Путин. - ОНФ стал действительно массовым общественным движением благодаря поддержке подавляющего большинства граждан России, их стремлению вместе отстаивать жизненные принципы и ценности, которые передали нам наши предки, сражаться и трудиться ради общего результата, национального успеха, мира и безопасности наших детей.

Отмечу, что с момента создания Народный фронт берёт на себя ответственность за решение наиболее сложных и актуальных вопросов. Вы там, где трудно, где нужна реальная, а не бумажная работа, где надо реализовывать большие проекты, отвечать на вызовы, объединять энергию, устремления людей. Повторю: ОНФ стал эффективным институтом гражданского общества, гражданской солидарности, консолидации, общественного участия и контроля.

И когда наша страна, наш народ столкнулись с прямой угрозой, с нарастающей внешней агрессией, с новыми карательными операциями против жителей Донбасса и Новороссии, Народный фронт взял на себя ту самую работу, ту самую миссию, которую обязан был взять, потому что Фронт, Народный фронт, он и есть часть нашего народа.

Начиная с февраля 2022 года вы развернули и оказываете всемерную поддержку нашим героям на передовой, защитникам Родины, их семьям, Вооружённым Силам, оборонной промышленности, всем, кто исполняет свой патриотический, человеческий долг.».

Глава страны отметил, что «за эти три года в акцию «Всё для Победы!» включились миллионы наших граждан, ведущие корпорации и небольшие компании, индивидуальные предприниматели, множество трудовых коллективов.

В общей сложности было собрано, как сейчас рассказали, 54,5 миллиарда рублей народных средств, именно народных, на поддержку специальной военной операции. В том числе свыше 45 миллиардов – по конкретным заявкам наших военнослужащих, боевых подразделений. Это позволило дополнительно поставить на фронт необходимое оборудование, технику – квадрокоптеры, аптечки, более 14 тысяч автомашин, иных транспортных средств и многое, многое другое».

Во время форума состоялось торжественное мероприятие с концертом, где представители органов власти, артисты и общественные деятели вручили премию «Всё для Победы!» за оказание помощи участникам СВО, их семьям, ветеранам спецоперации и мирным жителям новых и приграничных регионов.

Фото: http://kremlin.ru/events/president/news/77371/photos/82232