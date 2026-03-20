Миссия успешно завершена: атомный ледокол «Сибирь» совершил 165 ледовых проводок в Финском заливе

Атомный ледокол «Сибирь» проекта 22220 провёл 165 судов в акватории Финского залива. 14 лет назад в аналогичной ситуации атомные ледоколы «50 лет Победы» и «Россия» проводили суда с темпом в два раза меньше, рассказал изданию «Страна Росатом» гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

Месяц назад по просьбе Минтранса мы перебросили новейший атомный ледокол «Сибирь» в акваторию Финского залива. Тем самым «Росатом» внёс свой вклад в решение проблемы по разблокированию судов, застрявших в ледовом плену в портах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На сегодня можно зафиксировать — миссия успешно завершена, с задачей мы справились. От себя лично хочу поблагодарить весь экипаж атомного ледокола и персонально капитана Константина Келарева, — рассказал Алексей Лихачев.

Он подчеркнул особую задачу ледокола — не только обеспечить выход из порта Приморск, но и провести в первую очередь крупнотоннажные суда.

В этом случае пригодились исполинские габариты нашего ледокола, позволившие выходить из порта танкерам и сухогрузам шириной до 48 метров. 17 марта ледокол взял курс на Мурманск. В настоящий момент подходит к Калининграду.

- В акватории Севморпути сейчас «жарко». Традиционно март, апрель и май — самые сложные месяцы для судоходства в арктических широтах. Усиление «Сибирью» нашей группировки атомных ледоколов сильно облегчит нам задачу по обеспечению беспрепятственного прохода судов по СМП, — поделился итогами работы Алексей Лихачев.

