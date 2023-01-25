Митрополит Митрофан посетил Мурманскую областную специальную библиотеку для слепых и слабовидящих

Митрополит Мурманский и Мончегорский поздравил читателей со Святками и передал в дар библиотеке деревянные резные иконы: образы Спасителя, Божией Матери, Архангелов Михаила и Гавриила, Иоанна Крестителя, созданные в XX веке для храма Благовещения Пресвятой Богородицы города Колы, стали значимым подарком для читателей специальной библиотеки.

Как сообщает vk.com/murmanculture, особую атмосферу Святочной недели для гостей встречи создало выступление руководителя отдела культуры Мурманской епархии Тимофея Пискунова с отрывками о Рождестве из романа Ивана Шмелева «Лето Господне».

Рождественские песнопения и колядки исполнили архидиакон Никита (Борисов) и хор храма Благовещения Пресвятой Богородицы города Колы.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457264437%2Fwall-139605315_21573