«MITT-2026»: Мурманская область принимает участие в главном туристическом событии весны

В Москве проходит Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства «MITT-2026». С экспозициями выступают 40 стран и большинство регионов России.

Стенд Мурманской области демонстрирует гостям «MITT-2026» всё многообразие туристических направлений региона: от вершин полуострова Рыбачий до глубин Баренцева и Белого морей, от арктической кухни до «тихой охоты», от серфинга до походов в Хибинах, от промышленных экскурсий до автомобильных маршрутов.

Как отмечает Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области, цветовое и стилистическое решение стенда – ода красоте северной природы. Холодная гамма северных морей и силуэт кита, блеск льда и мистическое сияние Авроры. Он притягивает взгляд и погружает в атмосферу Арктики.

В составе делегации Мурманской области – представители регионального Министерства туризма и предпринимательства, Туристского информационного центра, Центра «Вторая школа», Агентства развития Мончегорска, а также крупные региональные туроператоры.

Насыщенная деловая программа включает более 40 тематических сессий, конференций, презентаций, дискуссий и обучающих семинаров. Ключевая тема - развитие регионального туризма, коллаборации, брендинг территорий и технологическая трансформация отрасли.

