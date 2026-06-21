МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты» с экскурсией посетили школьники из пришкольного летнего лагеря

«Служба гражданской защиты г. Апатиты» с экскурсией посетили школьники отряда пришкольного летнего лагеря на базе МБОУ СОШ №14.

«Противопожарная безопасность», «Безопасность на водных объектах», «Первая помощь при травмах» - эти важные вопросы стали темой для проведения экскурсии и беседы с детьми.

О противопожарной безопасности, как действовать в случае возникновения пожара, какие правила нужно соблюдать, чтобы избежать опасных ситуаций, а также, что делать, если травмировался во время прогулки на улице, рассказали начальник профессиональной аварийно-спасательной службы Радин П.П. и начальник курсов ГО и ЧС Шутенко С.В.

Правила поведения купания на водных объектах в летний период ребята закрепили, посмотрев обучающий мультфильм «Пять правил при купании».

Преподаватель ОБЖ курсов ГО и ЧС Жучкова Е.В. рассказала детям, как важно беречь природу и при посещении лесов и рек убирать за собой мусор, ребята посмотрели обучающий фильм «Улыбка природы».

Встречу со школьниками продолжили в единой диспетчерской дежурной службе (ЕДДС).

Начальник пункта управления ЕДДС Обухов Я.В. познакомил детей с системой «Безопасный город» и рассказал, как работает служба экстренного реагирования, обеспечивающая безопасность города, напомнил ребятам номер для вызова экстренных служб «112».

В завершение мероприятия работники МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты» пожелали детям соблюдать правила безопасности, пожелали здоровья и хорошего отдыха.

Как сообщает МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты», в мероприятиях приняли участие 41 школьник и 4 преподавателя.

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/543590/#&gid=1&pid=3