Мурманская область. Арктика (16+)23.06.25 12:30
ММБУ «Управление дорожного хозяйства» возглавил Евгений Терешин
С 21 июня должность директора Мурманского муниципального бюджетного учреждения «УДХ» занимает Евгений Терешин.
Ранее Евгений Владимирович занимал пост заместителя главы администрации города Оленегорска, курировал жилищно-коммунальное хозяйство муниципалитета и благоустройство. С начала 2020-го по август 2023 года возглавлял МКУ «Управление городского хозяйства» города Оленегорска.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30252&page=1
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