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Мурманская область. Арктика (16+)23.06.25 12:30

ММБУ «Управление дорожного хозяйства» возглавил Евгений Терешин

С 21 июня должность директора Мурманского муниципального бюджетного учреждения «УДХ» занимает Евгений Терешин.

Ранее Евгений Владимирович занимал пост заместителя главы администрации города Оленегорска, курировал жилищно-коммунальное хозяйство муниципалитета и благоустройство. С начала 2020-го по август 2023 года возглавлял МКУ «Управление городского хозяйства» города Оленегорска.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30252&page=1

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