ММРП продолжает укреплять материально-техническую базу предприятия

На Мурманский морской рыбный порт прибыли две новые единицы специализированной техники, которые помогут, как считают на предприятии, повысить эффективность работы организации и улучшить условия выполнения производственных задач.

Для нужд коммерческого отдела приобретён автомобиль «ГАЗ Gazelle NN» для получения и развозки товарно-материальных ценностей, что повысит эффективность логистических операций.

Также в распоряжение энергомеханического отдела поступил «ГАЗ 33023 (Фермер)». Этот автомобиль предназначен для перевозки различных материалов и запчастей, необходимых для проведения оперативных ремонтных работ, устранения аварийных ситуаций. Новая техника позволит существенно повысить мобильность сотрудников и ускорить реагирование на возникающие чрезвычайные ситуации.

Фото: https://mmrp.ru/news/70/ukreplenie-materialno-tekhnicheskoy-bazy-mmrp-popolnil-avtopark-novoy-tekhnikoy/