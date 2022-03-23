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Мурманская область. Арктика (16+)23.03.22 10:15

ММТП - партнёр областного конкурса детского рисунка по охране труда

Министерство труда и социального развития Мурманской области приглашает принять участие в региональном конкурсе детского рисунка по охране труда. АО «Мурманский морской торговый порт» традиционно выступает его партнёром.

Конкурс проводится в трёх основных номинациях:

- «Безопасный труд глазами детей» - рисунки на тему охраны труда и безопасности работников различных профессий и специальностей;

- «Шаг в будущее» - рисунки на тему охраны труда и безопасности учащихся;

- «Охрана труда в знаках и символах» - знак, символ, логотип, эмблема, оригинальный персонаж, герб, вымпел, отражающие понятия «безопасность труда», «охрана труда».

Конкурс проходит в двух возрастных группах: от 7 до 9 лет (включительно) и от 10 до 15 лет (включительно). Участие в конкурсе бесплатное. Конкурсным жюри определяется 1 победитель и 2 призёра в каждой основной номинации.

В 2021 году в конкурсе приняли участие более 600 человек, из них 12 были удостоены званий победителей и призёров, а также награждены ценными подарками от спонсоров.

«В Мурманском морском торговом порту реализуется долгосрочная стратегия в области охраны труда и промышленной безопасности. Поддержка подобных социально значимых акций является частью это работы. Её особенность – в том, что она связана не только с сегодняшним днём, но и с воспитанием подрастающего поколения и формированием у них ответственного отношения к вопросам охраны труда», - отметил директор по охране труда, пожарной и промышленной безопасности АО «ММТП» Алексей Дегтярев.

Приём работ продлится до 8 апреля 2022 года. Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке: https://minsoc.gov-murman.ru/newfiles/prikaz-128_.pdf

 

 

 

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457248192%2Fwall-149919532_2443

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