«ММТП» - трёхкратный обладатель Кубка Мурманска по хоккею с мячом, в команде – лучший бомбардир, защитник и вратарь турнира

И ещё несколько слов о финале Кубка г. Мурманска 2022 года по хоккею с мячом среди мужских команд, в котором встречались команды «Мурманский морской торговый порт» и «Электранс» СШ-6. Игра прошла в минувшую субботу, подарила напряженную интригу и яркие эмоции.

Напомним, «ММТП» и «Электранс» СШ-6 уже встречались в рамках предварительного этапа, и тогда победа осталась за портовиками. На этот раз «Электранс» СШ-6 был серьёзно настроен на реванш. В команде появились новые игроки, и в самом начале игры это сразу же принесло свои плоды – «Электранс» СШ-6 вышел вперед, а «ММТП» вынужден был отыгрываться. С первых минут встречи обе команды много атаковали и играли в открытый хоккей. При этом «Электранс» СШ-6 грамотно защищался, а забить им, как признался капитан команды «ММТП» Яков Красовский, было непросто. В середине первого тайма «ММТП» вышел вперед, но под конец первой половины игры портовики пропустили два необязательных мяча, и на перерыв команды ушли с минимальным перевесом «ММТП» со счётом 6:5.

Во втором тайме молодые спортсмены «Электранса» СШ-6 активно пошли в атаку, но опыт «ММТП» позволил грамотно сыграть в обороне и не упустить свои моменты в атаке. Итоговый счёт – 8:6 в пользу «ММТП». Команда «Мурманский морской торговый порт» стала трехкратным - третий год подряд - обладателем Кубка г. Мурманска года по хоккею с мячом среди мужских команд. Также представители команды «ММТП» Андрей Медведев был признан «Лучшим защитником» Кубка Мурманска-2022, Сергей Чернецкий – «Лучшим бомбардир», а Михаил Щукин - «Лучшим вратарём».

«Следующие турниры, к котором мы готовимся, - это чемпионат Мурманска по хоккею с мячом и чемпионат Мурманской области, в котором мы будем выступать за сборную Мурманска», - сказал капитан «ММТП», мастер спорта по хоккею с мячом, докер-механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах №13 грузового района №2 АО «ММТП» Яков Красовский.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250529%2Fwall-149919532_2910