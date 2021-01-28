ММТП активно участвует в реализации социально значимых проектов Мурманска

В 2020 году Мурманскому морскому торговому порту исполнилось 105 лет. В наступившем - 105-летие отметит город-герой Мурманск. А ещё в 2021 году 20-летие будет отмечать Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), в которую входит АО «ММТП».

О некоторых страницах из истории градообразующего предприятия, его работе в наши дни и участии в развитии областного центра – видеорассказ сотрудников Мурманского морского торгового порта.