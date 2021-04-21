ММТП награждён региональной премией «Лидер года»

Мурманский морской торговый порт удостоен премии «Лидер года» в номинации «Инновации и эффективность». Учредителями награды стали гарантирующий поставщик электроэнергии «АтомЭнергоСбыт» совместно с правительством Мурманской области. Таким образом, были отмечены ключевые партнеры в реализации энергоэффективных проектов, а также организации, которые ответственно подходят к соблюдению договорных отношений.

«Высокая оценка деятельности Мурманского морского торгового порта со стороны правительства Мурманской области и наших партнёров – это результат комплексной работы нашего предприятия. Хочется поблагодарить «АтомЭнергоСбыт» за эффективное сотрудничество. Полученная награда - это признание заслуг коллектива и подтверждение правильности решений, которые были приняты и реализованы», - сказал генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

«Мы благодарны каждому клиенту за возможность совместной работы. И очень ценим те добрые отношения, которые у нас сложились. А учрежденная премия признательности будет каждый год находить лучших клиентов, благодаря которым поддерживается надежное и стабильное состояние энергосистемы региона», - отметил генеральный директор АО «АтомЭнергоСбыт» Пётр Конюшенко.

Премия была присуждена 26 организациям, а также исполнительным органам государственной власти в пяти номинациях: «Стабильность», «Стойкость года», «Инновации и эффективность». «Новые горизонты и «Надёжный партнёр».