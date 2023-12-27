ММТП обеспечил погрузку 1 млн 300 тысяч тонн в рамках Арктической программы страны 2023 года

В Мурманском морском торговом порту (ММТП) НТК завершена обработка балкера «Сибирь». Для мурманских портовиков он стал заключительным в рамках арктической программы 2023 года.

На сухогруз было отгружено 22129 тонн щебня и 55 тонн генеральных грузов – техники и контейнеров. В настоящий момент «Сибирь» с грузом следует в порт Сабетта. Всего в рамках арктической программы текущего года ММТП перегрузил 1300000 тонн каботажных грузов. По сравнению с 2022 годом рост объемов составил 300 тысяч тонн.

Ожидается, что арктическая программа 2024 года начнётся в середине январе, когда в Мурманске ждут первые суда, работающие на трассе Северного морского пути.

Напомним, АО «Мурманский морской торговый порт» - единственный универсальный порт в регионе, входит в Национальную транспортную компанию. Обеспечивает круглогодичное судоходство для судов водоизмещением до 200 тысяч тонн. Мощности порта созданы для навалочных и генеральных грузов самого широкого спектра, в том числе, крупнотоннажных и длинномерных.

Фото предоставлено пресс-службой , АО «Мурманский морской торговый порт».