ММТП объявляет конкурс социальных проектов для жителей Мурманска

Вы давно мечтали о детской площадке у себя во дворе? Или хотели разбить красивый сад на радость себе и соседям? Была мечта провести состязание для детей? Или вы можете как никто рассказать всей России о заполярном городе Мурманске? Мечта может стать явью! Мурманский морской торговый порт объявляет старт Межрегионального конкурса социальных проектов «Комфортная среда обитания: 20-летие сотрудничества». Организаторами выступают Фонд «СУЭК-регионам» и АНО «Новые технологии развития».

Участие в конкурсе могут принять некоммерческие организации, учреждения социальной сферы, инициативные группы и даже отдельные граждане, проживающие на территории муниципалитетов присутствия компаний СУЭК.

В рамках конкурса предполагается участие по пяти различным номинациям:

- «Уютный двор, уютный дом» - благоустройство дворов, эстетическое оформление подъездов;

- «Красота вокруг нас» - благоустройство территорий, ландшафтные проекты;

- «Чистый город – здоровое будущее» - экологические проекты;

- «Территория здоровья» - формирование здорового образа жизни, популяризацию массового спорта и физической культуры;

- «Познаем Россию» - проекты, направленные на знакомство с природой России и традиционной культурой местных сообществ и содействующие сохранению природных богатств и местной социокультурной среды.

Заявки принимаются до 11 мая 2021 года по электронному адресу: ChadaevaGF@portmurmansk.ru. Это шанс для жителей Мурманска сделать своими руками город уютнее и комфортнее для проживания. Стоит отметить, что Оргкомитет регионального конкурса будет оценивать проект по их социальной значимости, долгосрочности, реалистичности, экономической эффективности.

Напомним, что конкурс «Комфортная среда обитания» проводится с 2011 года в регионах, где находятся предприятия Сибирской угольной энергетической компании (АО «СУЭК»). С 2016 года при содействии АО «Мурманский морской торговый порт» получить финансовую поддержку для реализации своих социальных инициатив могут и жители города Мурманска. Ежегодно растет число участников конкурса. Благодаря этому было реализовано 10 проектов на территории города Мурманска.

Бланк заявки и положение конкурса доступны в нашей группе в социальной сети «ВКонтакте».