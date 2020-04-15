ММТП оказал поддержку центру социальной помощи семьи и детям

Мурманский морской торговый порт обеспечил медицинскими масками региональный центр социальной помощи семьи и детям. Градообразующее предприятие на протяжении многих лет ведёт тесное сотрудничество с данным учреждением и регулярно оказывает поддержку.

На сегодняшний день пандемия новой коронавирусной инфекции вынудило многие предприятия приостановить свою деятельность, а сотрудников – перейти в режим самоизоляции. Однако, есть организации, которые не могут прекратить работу, поскольку на них лежит большая ответственность. Мурманский морской торговый порт входит в число таких организаций, а также региональный центр социальной помощи семьи и детям, ведь ежедневно он заботится о детях, попавших в трудную жизненную ситуацию.

«Родительский комитет при поддержке службы по социальным вопросам и коммуникациям нашего предприятия с давних пор помогает центру. Каждый Новый год мы готовим подарки и представления для воспитанников этого учреждения. И в такой период мы посчитали нужным протянуть руку помощи», - подчеркнула заместитель председателя Родительского комитета АО «ММТП» Ирина Духанина.

Мурманские портовики продолжают трудиться в условиях угрозы новой коронавирусной инфекции и прекрасно понимают необходимость поддержки в такое сложное для всех время. Поэтому сотрудники порта обеспечили средствами индивидуальной защиты персонал учреждения и их воспитанников.

«Мы ценим поддержку Мурманского морского торгового порта. Наша главная задача – сохранить здоровье детей, ради которых мы здесь работаем. Ежедневно наши сотрудники соблюдают все правила безопасности, а теперь обеспечены необходимым запасом индивидуальных средств защиты», - отметила директор ГОБУСОН «Мурманский центр социальной помощи семьи и детям» Людмила Ушакова.

Стоит отметить, что мурманские портовики продолжат оказывать свою помощь городу как силами самого предприятия, так и членами Волонтерского отряда.