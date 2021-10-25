ММТП оказал помощь в проведении соревнований по лёгкой атлетике

Мурманский морской торговый порт выступил партнёром в проведении соревнований по лёгкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта России, серебряного призёра XXVIII Олимпийских игр в Афинах 2004 года Ларисы Кругловой.

Как телередакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, почётными гостями состязаний стали депутаты Мурманской областной Думы, сенатор Татьяна Сахарова, министр спорта Мурманской области Светлана Наумова, представители спорткомитета города Мурманска. Мастер-классы для юных легкоатлетов провели призер Олимпийских игр Олеся Зыкина, олимпийский чемпион Юрий Борзаковский и сама Лариса Круглова.

«На протяжении нескольких лет Мурманский морской торговый порт поддерживает проведение этих традиционных соревнований по легкой атлетике. В прошлом году из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции их пришлось перенести. В этот период всем нам потребовалось проявить такие качества, как ответственность, упорство, настойчивость, трудолюбие и преданность своему делу. Всё то, что воспитывается во время занятий спортом и физической культурой. В этот непростой период спортсмены готовились к будущим стартам. И сегодня – один из них!», - сказала начальник отдела по социальным вопросам Светлана Рудакова.

В соревнованиях приняли участие около 200 представителей детско-юношеских спортивных школ, коллективов физической культуры, клубов любителей бега из Мурманской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Республики Карелия. Мурманск на соревнованиях представили воспитанники школы олимпийского резерва №4, в которой начинала свой путь к олимпийской медали Лариса Круглова.

«Мурманская область всегда славилась большими спортивными достижениями. Наши борцы, гимнасты, лыжники, атлеты, представители других видов спорта занимали пьедесталы почёта на самых престижных соревнованиях – чемпионатах мира и Европы, ставили олимпийские рекорды. Одним из таких людей является Лариса Николаевна Круглова – депутат Мурманской областной Думы, председатель профильного комитета регионального парламента. Лариса Николаевна всегда верна традициям заполярного спорта, ее отличает высокое мастерство и умение добиваться поставленных целей. Получить заслуженную награду из её рук – большая честь для любого спортсмена», - сказал председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

Спикер регионального парламента поблагодарил организаторов состязаний за пропаганду спорта и здорового образа жизни среди детей, за предоставленную молодежи возможность реально оценить свои силы и поверить в себя. Поддержка спорта, развитие физической культуры, пропаганда здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте являются одними из приоритетов деятельности АО «Национальная транспортная компания» (НТК), в структуру которой входит АО «ММТП». Компания активно внедряет подход ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) – принципы развития, основанные на защите экологии, добросовестных отношениях с сотрудниками и клиентами и правильном корпоративном управлении. АО «ММТП» выступает партнёром Праздника Севера и клуба по хоккею с мячом «Мурман», выступающего в высшем дивизионе. На территории Мурманского морского торгового порта функционирует спортивно-оздоровительный комплекс. Портовики имеют возможность следить за своим здоровьем в санаториях, предприятием организуется детский оздоровительный отдых, действуют различные оздоровительные программы. Сотрудникам предоставляется дорожка в бассейне, а зимой и летом на базе отдыха «Теремок» ежегодно проходят корпоративные спартакиады для детей и взрослых.