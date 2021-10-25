Для рыбаков утвердили общий допустимый улов на 2022 годХОРОШИЕ НОВОСТИ: От роботов-патрульных в Сингапуре до магических сражений в Лондоне
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)25.10.21 13:30

ММТП оказал помощь в проведении соревнований по лёгкой атлетике

Мурманский морской торговый порт выступил партнёром в проведении соревнований по лёгкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта России, серебряного призёра XXVIII Олимпийских игр в Афинах 2004 года Ларисы Кругловой.

Как  телередакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, почётными гостями состязаний стали депутаты Мурманской областной Думы, сенатор Татьяна Сахарова, министр спорта Мурманской области Светлана Наумова, представители спорткомитета города Мурманска. Мастер-классы для юных легкоатлетов провели призер Олимпийских игр Олеся Зыкина, олимпийский чемпион Юрий Борзаковский и сама Лариса Круглова.

«На протяжении нескольких лет Мурманский морской торговый порт поддерживает проведение этих традиционных соревнований по легкой атлетике. В прошлом году из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции их пришлось перенести. В этот период всем нам потребовалось проявить такие качества, как ответственность, упорство, настойчивость, трудолюбие и преданность своему делу. Всё то, что воспитывается во время занятий спортом и физической культурой. В этот непростой период спортсмены готовились к будущим стартам. И сегодня – один из них!», - сказала начальник отдела по социальным вопросам Светлана Рудакова.

В соревнованиях приняли участие около 200 представителей детско-юношеских спортивных школ, коллективов физической культуры, клубов любителей бега из Мурманской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Республики Карелия. Мурманск на соревнованиях представили воспитанники школы олимпийского резерва №4, в которой начинала свой путь к олимпийской медали Лариса Круглова.

«Мурманская область всегда славилась большими спортивными достижениями. Наши борцы, гимнасты, лыжники, атлеты, представители других видов спорта занимали пьедесталы почёта на самых престижных соревнованиях – чемпионатах мира и Европы, ставили олимпийские рекорды. Одним из таких людей является Лариса Николаевна Круглова – депутат Мурманской областной Думы, председатель профильного комитета регионального парламента. Лариса Николаевна всегда верна традициям заполярного спорта, ее отличает высокое мастерство и умение добиваться поставленных целей. Получить заслуженную награду из её рук – большая честь для любого спортсмена», - сказал председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

Спикер регионального парламента поблагодарил организаторов состязаний за пропаганду спорта и здорового образа жизни среди детей, за предоставленную молодежи возможность реально оценить свои силы и поверить в себя. Поддержка спорта, развитие физической культуры, пропаганда здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте являются одними из приоритетов деятельности АО «Национальная транспортная компания» (НТК), в структуру которой входит АО «ММТП». Компания активно внедряет подход ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) – принципы развития, основанные на защите экологии, добросовестных отношениях с сотрудниками и клиентами и правильном корпоративном управлении. АО «ММТП» выступает партнёром Праздника Севера и клуба по хоккею с мячом «Мурман», выступающего в высшем дивизионе. На территории Мурманского морского торгового порта функционирует спортивно-оздоровительный комплекс. Портовики имеют возможность следить за своим здоровьем в санаториях, предприятием организуется детский оздоровительный отдых, действуют различные оздоровительные программы. Сотрудникам предоставляется дорожка в бассейне, а зимой и летом на базе отдыха «Теремок» ежегодно проходят корпоративные спартакиады для детей и взрослых.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)С начала года почти 10 тысяч россиян ищут работу в лесной промышленности, что на треть больше, чем годом ранее, но работников всё равно не хватает
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ. Сообщи в полицию!НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ. Не молчи!НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ. Мы молчать не будем!
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Евгений
24.10.21 01:09
Негодяй - отмажется! Кому надо, даст в лапу. Увидите! Веллер вместе с Сысоевым продали новейший кинотеатр "Атлантика" в Мурманске в частные руки, а деньги наверно в свой карман положили? Ужас!
Комментарий к новости:Странное совпадение: Aleksey Borisovich Veller, Mikhail Veller и Sergei Veller хранят 4 миллиона евро в банке Княжества Лихтенштейн
Андрей Сычев. Мурманск - История: "КРЕАТОН" - Видеостудия
22.10.21 16:39
Здравствуйте, мурманчане. Пишу от себя и депутата Мурманской областной Думы, члены парии "Единая Россия" Белошеева М. В. Заявляем Вам, мурманчане, со слов Алексея Борисовича, "что то данная информация
Комментарий к новости:Генпрокуратура, Банк России и Росфинмониторинг занялись проверкой информации о банковском счёте на имя Aleksey Borisovich Veller в одном из финансовых учреждений Лихтенштейна
Евген
22.10.21 01:19
Вор должен сидеть в тюрьме!
Комментарий к новости:Генпрокуратура, Банк России и Росфинмониторинг занялись проверкой информации о банковском счёте на имя Aleksey Borisovich Veller в одном из финансовых учреждений Лихтенштейна
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире14:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)15:00«Русские цари». Документальный цикл (0+)16:10«Видеть невидимое: Поступь грядущего.Продолжение». Документальный цикл (6+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области отмечается рост цен на картофель, охлаждённые и мороженые куры, морковь-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 76 копеек, доллар теряет почти 73 копейки-PRO Энергетику (18+)КТР региона контролирует формирование тарифов с учетом реальных затрат-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 25 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Депутаты отметили необходимость дальнейшей индексации социальных выплат и учёта реальных потребностей матерей и детей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика