ММТП поблагодарили за помощь в проведении Праздника Севера-2021

Правительство Мурманской области и оргкомитет 86-го традиционного международного Праздника Севера и 61-го Праздника Севера учащихся подвели итоги спортивных мероприятий, прошедших в рамках Полярной Олимпиады 2021 года.

Вчера в торжественной обстановке были отмечены организаторы, судьи, спортсмены и партнёры – все, кто внесли свой вклад в проведение традиционного Праздника Севера и благодаря кому он получился ярким, насыщенным хорошими эмоциями и событиями. В том числе, Благодарственное письмо губернатора Мурманской области было вручено АО «Мурманский морской торговый порт».

«Мы говорим спасибо всем причастным к проведению соревнований и надеемся на совместную работу на Празднике Севера в следующем году. В целом наше сотрудничество, конечно, продолжится: Мурманская область – очень спортивный регион с большим количеством мероприятий самого разного уровня и мы не собираемся останавливаться на достигнутом!» - подчеркнула заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

АО «Мурманский морской торговый порт» ежегодно выступает одним из партнеров Праздника Севера. Помощь мурманских портовиков идет на подготовку и проведение соревнований, в том числе –Мурманского лыжного марафона по программе «Euroloppet» и Кубка лыжных марафонов России «Russialoppet». Также на базе яхт-клуба АО «ММТП» проводятся соревнования по зимнему виндсерфингу.

«Праздник Севера – это знаковое событие в жизни Мурманска и Мурманской области, настоящий праздник для спортсменов и всех любителей спорта. В нем ярко проявляются поддержка спорта и физической культуры, приверженность к здоровому образу жизни, сохранение и развитие традиций нашего края», - отмечал генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов.

Отметим, в сфере физической культуры и спорта, помимо поддержки Праздника Севера, АО «ММТП» выступает одним из ключевых партнёров единственного в Мурманской области профессионального спортивного клуба, выступающего в высшем дивизионе отечественного спорта – клуба по хоккею с мячом «Мурман». Также акционерное общество создает условия для систематических занятий спортом своих сотрудников. На территории Мурманского морского торгового порта функционирует спортивно-оздоровительный комплекс. Портовики имеют возможность следить за своим здоровьем в санаториях, предприятием организуется детский оздоровительный отдых, действуют различные оздоровительные программы. Сотрудникам предприятия предоставляется дорожка в бассейне, а зимой и летом на базе отдыха «Теремок» ежегодно проходят корпоративные спартакиады для детей и взрослых.