ММТП поддержал акцию «Час Земли»

Мурманский морской торговый порт принял участие в акции «Час Земли», организатором которой выступил Всемирный фонд дикой природы. В её рамках участники на один час выключали свет в помещениях и на прилегающей территории.

Как рассказал технический директор АО «Мурманский морской торговый порт» Евгений Гуляев, не первый год участвует в акции. В этом году в знак солидарности с общими ценностями охраны и бережного отношения к окружающей среде был отключён комплекс архитектурно-художественной подсветки мурманского терминала.

«Для Мурманского морского торгового порта вопросы экологии были и остаются в числе приоритетов. Сокращение нагрузки на окружающую среду особенно важно в условиях Арктики. Этой работе мы уделяем большое внимание», - подчеркнул Евгений Гуляев.

Также в рамках акции «Час Земли» команда АО «ММТП» «KALMAR» (обыгрывается название представителя живого мира и погрузочной техники, применяемой на предприятии) приняла участие в традиционном «Квизе при свечах», организованном при поддержке Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области.