ММТП поддержал флешмоб мурманчан ко Дню космонавтики

Свой Юрий Гагарин появился в Мурманске в День космонавтики. Это стало возможным благодаря членам Молодёжки ОНФ при поддержке АО «Мурманский морской торговый порт».

Красочное граффити украсило стену неподалёку от Мурманского педагогического колледжа, который находится на улице Володарского. Проект реализовали к шестидесятилетней годовщине полета человека в космос. Художник из Мурманска Павел Ненашев повторил знаменитую фотографию улыбающегося Юрия Гагарина.

«Мурманский морской торговый порт не случайно поддержал проект создания этого граффити. Это знак уважения к поколению наших отцов и дедов и еще один штрих к тому, чтобы сделать наш город ярче и уютнее», - рассказала начальник отдела по социальным вопросам АО «ММТП» Светлана Рудакова.

К слову, молодой человек до этого уже украшал столицу Кольского Заполярья различными рисунками. Не так давно композиция, посвящённая всем врачам-добровольцам, появилась на стене Мурманской областной клинической больницы.