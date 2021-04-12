Гидрографы Северного флота используют сведения рыбаков для уточнения местоположения погибших в Баренцевом море кораблейОпять взрывают, автомобильную дорогу Р-21 «Кола» перекрывают
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)12.04.21 15:45

ММТП поддержал флешмоб мурманчан ко Дню космонавтики

Свой Юрий Гагарин появился в Мурманске в День космонавтики. Это стало возможным благодаря членам Молодёжки ОНФ при поддержке АО «Мурманский морской торговый порт».

Красочное граффити украсило стену неподалёку от Мурманского педагогического колледжа, который находится на улице Володарского. Проект реализовали к шестидесятилетней годовщине полета человека в космос. Художник из Мурманска Павел Ненашев повторил знаменитую фотографию улыбающегося Юрия Гагарина.

«Мурманский морской торговый порт не случайно поддержал проект создания этого граффити. Это знак уважения к поколению наших отцов и дедов и еще один штрих к тому, чтобы сделать наш город ярче и уютнее», - рассказала начальник отдела по социальным вопросам АО «ММТП» Светлана Рудакова.

К слову, молодой человек до этого уже украшал столицу Кольского Заполярья различными рисунками. Не так давно композиция, посвящённая всем врачам-добровольцам, появилась на стене Мурманской областной клинической больницы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманчане стали чаще использовать для расчётов банковские карты
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-Политбарометр (18+)
ПодробнееПартия пенсионеров требует кардинального оздоровления космической отрасли страны
-

Последние комментарии

Сергей Иванович
10.04.21 01:47
еще было бы здорово это онлайн выводить)
Комментарий к новости:Наливай и пей! «Мурманскводоканал» переходит на автоматический контроль качества воды
Рудаметов Сергей Борисович
09.04.21 22:34
Класс
Комментарий к новости:Столовая-кафе - школы Мурманска активно готовят проекты «Arctic school»
Педагоги одного из МБОУ города-героя.
09.04.21 20:42
Здравствуйте, аудитория телеканала «Арктик-ТВ»! В телесюжете запечатлена член клуба «Дети военного Мурмана» Тамара Александровна Ушинская, педагог-ветеран города-героя, проработавшая учителем началь
Комментарий к новости:Пока мы помним - подвиг героев будет жить!
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Сумма перерасчётов за тепло в квитанциях северян не поднимется выше 150 рублей за квадратный метр-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 34 копейки, евро – почти на 29 копеек-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области возбуждено 4 уголовных дела против должников-потребителей электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Сумма перерасчётов за тепло в квитанциях северян не поднимется выше 150 рублей за квадратный метр-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Президент РФ поручил до 15 июня определить тарифы на проводку судов по Северному морскому пути
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика