ММТП поддержал региональный конкурс детского рисунка по охране труда

Настоящая картинная галерея появилась в Мурманском областном театре кукол. Авторы – маленькие северяне. Министерство труда и социального развития при поддержке региональных предприятий-гигантов устроило конкурс детского рисунка по охране труда. Поддержал ребят и Мурманский морской торговый порт, учредив собственную номинацию для участников от десяти до пятнадцати лет «Охрана труда в знаках и символах».

«В этом году на конкурс поступило более шестисот работ. Отрадно, что нас всегда поддерживают социально-ответственные предприятия. Мурманский морской торговый порт – одно из таких», - отметил заместитель министра труда и социального развития Мурманской области Игорь Шипилов.

На церемонию награждения в Театр кукол приехали ребята со всех уголков Мурманской области. Однако была среди работ уникальная, которая не попала ни под одну номинацию из-за слишком большого формата. Коллективный рисунок под названием «Корабельные правила. Техника безопасности на судне» был выполнен будущими офицерами, курсантами Нахимовского училища - Егором Шумаковым, Данилом Гнетневым, Кириллом Кучко и Никитой Есиковым. Работа настолько запала в душу портовикам, что было решено выделить её в дополнительную номинацию, учреждённую АО «Мурманский морской торговый порт».

«Мы считаем, что конкурс детского рисунка по охране труда – это правильно! Рисунки ребят вдохновляют нас в нашей работе и позволяют по-новому взглянуть на такой серьезный вопрос, как охрана труда, а также познакомиться с мнением детей о том, как сохранить жизнь и здоровье на предприятии», - рассказала начальник службы охраны труда и производственного контроля АО «ММТП» Ольга Смеян.

К слову, Мурманский морской торговый порт на протяжении многих лет проводит конкурс детского рисунка для детей портовиков, посвященный безопасному поведению на производстве. Прием работ в этом году уже завершен, итоги будут подведены накануне Всемирного дня охраны труда, 28 апреля.