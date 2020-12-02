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Мурманская область. Арктика (16+)02.12.20 13:30

ММТП поддержал «Шаг в будущее»

В Мурманске подведены итоги региональных соревнований «Шаг в будущее». Научно-исследовательские проекты в области инженерных, естественных и социально-гуманитарных наук представили около 500 исследователей из Мурманской области и регионов СЗФО.

В рамках форума прошли: III региональная молодёжная научная конференция «Будущее Севера», III региональная бизнес-школа-выставка, XV соревнование молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в Северо-Западном федеральном округе РФ, XVIII региональное соревнование юных исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР». Форум был организован в дистанционном формате на базе центра «Лапландия». В состав жюри вошли специалисты из числа профессорско-преподавательского состава МГТУ им. Н.Э. Баумана, ведущих учреждений образования Мурманской области, представители крупнейших предприятий, в том числе АО «Мурманский морской торговый порт».

«Мурманский морской торговый порт традиционно поддерживает «Шаг в будущее» и аналогичные форумы, проводимые в Мурманской области. Наша цель – в буквальном смысле слова помочь ребятам сделать шаг в завтрашний день. Видно, как постоянно растёт уровень работ, и уже в классах средней школы ребята готовят серьёзные научные исследования. Очень часто юные учёные предлагают неожиданные, нестандартные решения, которые позволяют посмотреть на привычные явления и процессы по-новому. А в этом заинтересованы все мы», - отметила начальник отдела по оценке и развитию персонала АО «ММТП» Мария Пономарева.

По итогам форума лучшие работы и выступления получили награды и призы организаторов и партнеров.

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