ММТП поддержал юных воспитанников школы русского хоккея

Генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов вручил участникам соревнований по хоккею с мячом, организованным Детско-юношеской спортивной школой № 6 Мурманска 100 клюшек для бэнди, 50 гетр и 20 горловых защит. Торжественная церемония состоялась в минувшее воскресенье в рамках проведения финальной части турнира.

АО «Мурманский морской торговый порт» является одним из активных участников развития хоккея с мячом в Мурманской области. Предприятие выступает партнером хоккейного клуба «Мурман» - самой северной профессиональной командой по хоккею с мячом. Помимо спонсорской поддержки, портовики помогают содержать и готовить к матчам домашнюю арену клуба стадион «Строитель» и содействуют развитию юношеского спорта.

«Мы делаем это, в том числе, для того, чтобы у тех, кто совершает первые шаги в этом виде спорта, был ориентир, к которому можно стремиться. У наших мурманских ребят есть возможность проявить себя и сделать успешную карьеру на общероссийском и мировом уровнях. Или же просто сделать задел в здоровье и физической активности на всю жизнь», - сказал А. Рыкованов.

Отделение хоккея с мячом ДЮСШ № 6 было образовано в 1976 году. За это время было подготовлено четыре заслуженных мастера спорта и 12 мастеров спорта. Сейчас в отделении хоккея с мячом занимаются более 250 юношей и девушек, работают 11 тренеров. Сборные команды школы постоянно выезжают на различные всероссийские соревнования. В последние годы команда Высшей лиги по хоккею с мячом ХК «Мончегорск» на 30-40 процентов сформирована из выпускников мурманской спортивной школы.

Переданный юным хоккеистам инвентарь будет использоваться в тренировочном процессе и во время соревнований. Генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов поздравил участников турнира, пожелал здоровья, новых побед и достижений.