ММТП поддержит фестиваль «Капитан Грэй»

Редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, что стартовал приём заявок на самый северный в стране XII Межрегиональный литературный фестиваль «Капитан Грэй» в Мурманске. В нынешнем году мероприятие получило поддержку в виде гранта Президентского фонда культурных инициатив, регионального гранта для НКО на культурные проекты. АО «Мурманский морской торговый порт» выступает партнёром фестиваля уже второй раз.

Напомним, в прошлом году его участники посетили музей ММТП, сквер портовиков, получили в подарок книги о рождении порта и Мурманска, узнали об истории развития Кольского Севера, важный импульс которому дал Мурманский морской торговый порт.

«Наш фестиваль-форум сейчас стал одним из крупнейших в России, и партнерство с ММТП придало ему дополнительный импульс развития. Программа от портовиков стала для гостей фестиваля одним из самых ярких впечатлений, и мы надеемся на продолжение нашего сотрудничества», - отметил директор фестиваля, председатель Мурманского отделения Союза писателей России Илья Виноградов.

Заявки на участие в форуме можно подать до 1 августа, а его участниками могут стать авторы, пишущие на русском языке, независимо от места проживания, старше 14 лет.

Победители конкурсного отбора, который проведет компетентное жюри, будут приглашены на фестиваль 7-9 октября в Мурманске. На фестивале ждут: семинары, мастер-классы, концертные выступления, встречи с читателями, творческие мастерские. Учредители форума-фестиваля - Мурманское отделение Союза писателей России и Министерство культуры Мурманской области.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457248995%2Fwall-149919532_2586