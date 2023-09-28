ММТП подготовил подарки для участников Всероссийского дня ходьбы

В первый день октября на территории спортивного комплекса «Долина Уюта» в Мурманске отметят Всероссийский день ходьбы. Присоединиться к празднику может каждый желающий. Особое внимание – людям «серебряного возраста», возрастной категории «60+».

Организаторы предлагают им принять участие в спортивном мероприятии и пройти дистанцию 1 километр. Для 150 человек этой возрастной группы Мурманский морской торговый порт подготовил подарки – палки для скандинавской ходьбы, которые будут вручены на финише.

Начало регистрации и выдачи номеров участникам - в 10.00 на лыжном стадионе около административно-спортивного комплекса в Долине Уюта. Старт мероприятия запланирован на 12.00. Регистрация по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6512774e5056905cdb220ac8/

Для своих земляков министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев и начальник отдела по социальным вопросам АО «ММТП» Светлана Миронова подготовили специальное видеоприглашение на спортивный праздник. Приходите, зовите родных и друзей!

Фото и видео: https://vk.com/video-149919532_456239279