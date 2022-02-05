ММТП помог открыть секцию флорбола для детей

По инициативе родительского комитета АО «Мурманский морской торговый порт» в гимназии №8 г. Мурманска, над которой шефствует предприятие, открылась секция по флорболу – разновидности хоккея с мячом, игра в котором проходит в закрытых помещениях на твердом полу пластиковым мячом, а удары наносятся специальной клюшкой. Первыми в секцию пришли дети сотрудников АО «ММТП» и учащиеся гимназии в возрасте от 7 до 14 лет. Главным тренером хоккейной дружины стал известный мурманский хоккеист, ветеран хоккея с мячом, судья и тренер, мастер спорта по хоккею с мячом, докер-механизатор комплексной бригады на погрузо-разгрузочных работах №13 грузового района №2 АО «ММТП» Яков Красовский.

«Изначально хотелось собрать детей, привлечь к спорту, создать для них новые возможности. Я выступил с идеей, меня поддержал родительский комитет и администрация нашего предприятия», - рассказывает Яков Красовский.

Выбор на флорболе энтузиасты остановили не случайно. Спорт популярен во всем мире и активно развивается. Проходят даже чемпионаты Европы и мира. Флорбол – родственник хоккея с мячом, а Мурманский морской торговый порт является одним из локомотивов его развития в регионе. АО «ММТП» выделило средства и приобрело для секции необходимый инвентарь. Занятия проходят с учётом соблюдения действующих противоэпидемических мер. Когда они прерывались, дети, по словам родителей, «прожужжали им все уши», спрашивая, когда они смогут вернуться на тренировки и взять в руки клюшки.

«Если у кого-то из наших воспитанников будет желание связать свою жизнь с этим видом спорта, то у него много дорог впереди. Но главная задача - через флорбол привить любовь к хоккею с мячом, спорту и здоровому образу жизни», - подчеркнул Яков Красовский.

А пока ребята под руководством главного тренера осваивают азы флорбола, технику и тактику, работают над физическим и психологическим развитием. Как говорит главный тренер, для занятий у ребят есть все необходимые условия. Главное сейчас – собрать коллектив, наладить взаимопонимание между ребятами, а уже после этого можно будет подумать о первых турнирах, которые проходят на уровне города, региона и Северо-Запада.

Желающие попробовать себя в этом виде спорта могут обратиться в родительский комитет АО «ММТП» к Ольге Геннадьевне Агафоновой по телефону 8-908-606-22-71.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457247825%2Fwall-149919532_2355