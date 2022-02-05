Андрей Чибис вручил переселенцам из аварийного жилья ключи от новых квартир в МурмашахЧисленность профсоюзов в ковид снизилась до минимума
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)05.02.22 13:00

ММТП помог открыть секцию флорбола для детей

По инициативе родительского комитета АО «Мурманский морской торговый порт» в гимназии №8 г. Мурманска, над которой шефствует предприятие, открылась секция по флорболу – разновидности хоккея с мячом, игра в котором проходит в закрытых помещениях на твердом полу пластиковым мячом, а удары наносятся специальной клюшкой. Первыми в секцию пришли дети сотрудников АО «ММТП» и учащиеся гимназии в возрасте от 7 до 14 лет. Главным тренером хоккейной дружины стал известный мурманский хоккеист, ветеран хоккея с мячом, судья и тренер, мастер спорта по хоккею с мячом, докер-механизатор комплексной бригады на погрузо-разгрузочных работах №13 грузового района №2 АО «ММТП» Яков Красовский.

«Изначально хотелось собрать детей, привлечь к спорту, создать для них новые возможности. Я выступил с идеей, меня поддержал родительский комитет и администрация нашего предприятия», - рассказывает Яков Красовский.

Выбор на флорболе энтузиасты остановили не случайно. Спорт популярен во всем мире и активно развивается. Проходят даже чемпионаты Европы и мира. Флорбол – родственник хоккея с мячом, а Мурманский морской торговый порт является одним из локомотивов его развития в регионе. АО «ММТП» выделило средства и приобрело для секции необходимый инвентарь. Занятия проходят с учётом соблюдения действующих противоэпидемических мер. Когда они прерывались, дети, по словам родителей, «прожужжали им все уши», спрашивая, когда они смогут вернуться на тренировки и взять в руки клюшки.

«Если у кого-то из наших воспитанников будет желание связать свою жизнь с этим видом спорта, то у него много дорог впереди. Но главная задача - через флорбол привить любовь к хоккею с мячом, спорту и здоровому образу жизни», - подчеркнул Яков Красовский.

А пока ребята под руководством главного тренера осваивают азы флорбола, технику и тактику, работают над физическим и психологическим развитием. Как говорит главный тренер, для занятий у ребят есть все необходимые условия. Главное сейчас – собрать коллектив, наладить взаимопонимание между ребятами, а уже после этого можно будет подумать о первых турнирах, которые проходят на уровне города, региона и Северо-Запада.

Желающие попробовать себя в этом виде спорта могут обратиться в родительский комитет АО «ММТП» к Ольге Геннадьевне Агафоновой по телефону 8-908-606-22-71.

 

 

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457247825%2Fwall-149919532_2355

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Высокая инфляция в значительной мере отражает влияние факторов длительного действия, в первую очередь превышение спроса над возможностями наращивания выпуска
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Александр
03.02.22 05:27
Занёс,видимо,старший...
Комментарий к новости:Странная болезнь поражает участников судебного дела Михаила Веллера
Николай
02.02.22 22:29
Это и наши Рубцовские чтения, которые вот уже 30 лет проходят на Кольской земле.
Комментарий к новости:В стенах мурманской филармонии состоялась встреча губернатора и руководителей учреждений культуры
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
27.01.22 17:57
Привет, коллеги по работе и общей борьбе, мурманчане, а так же гости города-героя! Пишет Вам большой спец. в области педагогики, специалист экстра-класса Юлия Бурак (Смирнова). На сию новость хочет
Комментарий к новости:Депутат мурманского горсовета Виктор Хабаров скоро может лишиться мандата
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728123456
-Скоро в эфире23:20«Tele Travel». Информационная программа (12+)23:30«Большой скачок». Научно-популярная программа (12+)00:45Концерт Михаила Задорнова «Апельсины цвета беж». (16+)
-PRO Деньги (16+)Банк России предложил новые методы борьбы с мошенниками-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 56 копеек, доллар теряет почти 60 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в январе на 10,4 процента-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 5 и 7 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который вводит нормативы потери воды в коммунальных сетях
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика