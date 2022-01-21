ММТП помогает в уборке улиц Мурманска от снега

Сегодня, в соответствии с ранее утвержденным графиком, согласованным с администрацией г. Мурманска, работники АО «Мурманский морской торговый порт» вышли на улицы города, чтобы помочь в уборке снега.

Утром они приступили к работам на территории рядом с памятником Защитникам Заполярья. В этот момент началась метель. Непогода не смутила представителей крупнейшей стивидорной компании в Арктической зоне России: техника предприятия, а самое главное моральный настрой работников Комплекса социально-бытового обеспечения АО «ММТП» позволили обеспечить выполнение задач даже в период самых сильных ветровых нагрузок. После того, как погода успокоилась, портовики продолжили выполнение работ в плановом режиме.

Фото: http://portmurmansk.ru/ru/press/news/?section=full&id=3905