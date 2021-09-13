ММТП посетила делегация Челябинской области

Мурманский морской торговый порт посетила делегация Челябинской области, в которую вошли представители предприятий, организаций и исполнительных органов государственной власти региона. Как отметили гости, их интерес связан с большой заинтересованностью делового сообщества региона в участии в проектах развития Арктической зоны и сотрудничестве с компаниями Мурманской области.

В рамках встречи коммерческий директор АО «ММТП» Андрей Доценко рассказал об истории и сегодняшнем дне старейшего предприятия Мурманска, которое в этом году отметило 106 лет, о реализуемых в ММТП масштабных инфраструктурных, экологических и социальных проектах. Как отметил президент Южно-Уральской торговой палаты Фёдор Дегтярев, он впервые посетил морской порт и ММТП произвёл на него большое впечатление.

«ММТП произвёл большое впечатление: то, какие огромные суда приходят к его причалам – размером в три футбольных поля; насколько филигранна работа специалистов предприятия, которые обеспечивают их обработку», - сказал Фёдор Дегтярев.

Представители делегации осмотрели порт и посетили Музей ММТП.