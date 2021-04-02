ММТП посетила очередная группа студентов и преподавателей МГТУ

Студенты направления «Техносферная безопасность» и преподаватели выпускающей кафедры Мурманского государственного технического университета посетили одно из крупнейших предприятий Мурманской области – Мурманский морской торговый порт. Экскурсия была организована в рамках сотрудничества АО «ММТП» и учебных заведений региона.

Как отметили гости ММТП, сотрудники предприятия провели увлекательную экскурсию по музею порта. Они рассказали студентам об истории создания и сегодняшнем этапе развития крупнейшей стивидорной компании в Арктической зоне Российской Федерации. Также гости посетили производственную площадку и познакомились с деятельностью предприятия.

Особое внимание в рамках встречи было уделено реализации масштабной экологической программы предприятия. Напомним, по оценке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, АО «Мурманский морской торговый порт» считается одним из лидеров по внедрению наилучших доступных технологий, которые должны применяться при перевалке навалочных грузов в морских портах России. Именно его опыт лёг в основу соответствующего отраслевого справочника по НДТ для портов РФ. За достигнутые в 2020 году успехи АО «Мурманский морской торговый порт» удостоено диплома в номинации «Морская стивидорная компания» конкурса Федерального агентства Морского и речного транспорта «Лидер отрасли» и признано победителем в номинации «Лучшее экологическое предприятие» конкурса Ассоциации морских торговых портов.

В числе мероприятий экологической программы предприятия – создание и функционирование уникальной системы орошения из 14 стационарных и 3 мобильных снего- и туманообразующих пушек, внедрение технологии орошения при перевалке груза, использование специальных машин-«пылесосов», работающих на производственной площадке, и др. Студенты МГТУ смогли познакомиться с деятельностью экологической диспетчерской АО «ММТП» - основой системы экологического прогнозирования предприятия, которая позволяет создать цифровую модель работы порта как в режиме реального времени, так и на период до трех суток вперёд. Это даёт возможность максимально быстро корректировать производственный процесс с учетом изменений метеоусловий.

«Мы видим, что подобные встречи вызывают искренний интерес студентов. Для них важно увидеть передовой опыт, ведь через некоторое время именно они придут на такие же предприятия и будут непосредственно участвовать в решение конкретных задач. В свою очередь, для нас важно быть в курсе новых идей и рассматривать возможность их внедрения в практику», - сказала начальник отдела по оценке и развитию персонала АО «ММТП» Мария Пономарева.