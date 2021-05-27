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Мурманская область. Арктика (16+)27.05.21 17:45

ММТП посетила официальная делегация Республики Корея

Мурманский морской торговый порт посетила делегация Республики Корея, возглавляемая Генеральным консулом в г. Санкт-Петербурге господином Квон Донг Соком. В неё вошли сотрудники государственного учреждения, в том числе, торгового отдела, и представители корейского бизнеса. В рамках своей поездки в регион они встречались с руководством ключевых предприятий Мурманской области.

«Мурманский морской торговый порт - это крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Она входит в структуру Национальной транспортной компании (НТК), ключевыми партнерами которой являются АО «СУЭК» и АО «МХК «ЕвроХим», отмечающие в этом году 20-летие. Одна из ключевых наших особенностей состоит в том, что порт является универсальным. Мы имеем уникальный опыт более чем вековой работы, при этом активно внедряем новации и надежно обеспечиваем круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире», - сказал генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов.

А. Рыкованов рассказал об истории и современном этапе развития порта, реализации экологической программы предприятия, проектах, реализуемых в ММТП. Особый интерес гостей вызвала деятельность порта на арктическом направлении. Напомним, что ММТП – является универсальным терминалом, отправной точкой Северного морского пути, который становится все более и более востребованным на мировом рынке. Так, по итогам апреля 2021 года АО «Мурманский морской торговый порт» обновил собственный рекорд грузооборота, достигнув планки 1 млн 724 тысячи 960 тонн. Это – максимальный грузооборот среди всех портовых операторов Заполярья и максимальный показатель компании с мая 2020 года. Тогда аналогичный показатель составил 1 млн 695 тысяч 450 тонн.

В рамках встречи представители корейской делегации познакомились с предприятием и возможностями развития взаимовыгодных отношений.

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