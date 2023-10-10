ММТП посетила съёмочная группа телекомпании «Вместе-РФ»

Вчера в Москве стартовали Дни Мурманской области в Совете Федерации Федерального Собрания, которые продлятся в течение трёх дней. В рамках подготовки к ним съёмочная группа телекомпании «Вместе-РФ» посетила Кольское Заполярье и подготовила цикл материалов, рассказывающих о том, чем живёт регион. Один из эпизодов посвящён деятельности АО «Мурманский морской торговый порт».

«Порт развивается, мы выходим на объёмы перевалки 20 миллионов тонн в год. Совсем недавно успешно обработали судно, на борт которого было отгружено 164501 тонна железорудного концентрата. Оно стало самым большим судном-балкером, которое прошло по трассе Северного морского пути, а груз на его борту – самой большой судовой партий, перевезенной по главной северной транспортной артерии России», - отметил в интервью телекомпании исполнительный директор АО «ММТП» Андрей Черников.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253499%2Fwall-149919532_3464