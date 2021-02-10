ММТП принял суперэкологичное судно

В Мурманском морском торговом порту оперативно обработали одно из самых современных в мировом торговом флоте судов класса Capesize - энергосберегающий сухогруз «Lady Deena». Он построен в 2020 году на судоверфи Куре (Япония). Это энергосберегающий, отвечающий самым современным требованиям экологической безопасности балкер нового поколения. Судно оборудовано специальными устройствами – скрубберами.

Они предназначены для снижения нагрузки на окружающую среду: очищают выхлопные газы главного двигателя и двигателя для выработки электроэнергии с помощью морской воды, распыляемой в устройстве, подавляют выбросы оксидов серы в атмосферу. Оптимальной формы корпус и надстройки судна в совокупности с электронным управлением двигателя делают это судно энергоэффективным. Общая длина балкера составляет 292 метров, ширина - 45 метров, глубина - 24,55 метра, осадка - 18,15. Грузоподъёмность морского гиганта - 182588 тонн.

«Технические возможности и условия работы Мурманского морского торгового порта позволяют учесть все эти параметры и оперативно обрабатывать подобные балкеры», - сказал главный диспетчер АО «ММТП» Виталий Власов.

Специалисты также отмечают, что в последние годы отчетливо виден рост внимания к вопросам экологии во всех сферах, в том числе, в морском транспорте. Мурманский морской торговый порт является одним из лидеров внедрения наилучших доступных технологий, применяемых при работе с навалочными грузами в портах Российской Федерации.