ММТП принял участие в акции «Было-стало»

Мурманский морской торговый порт присоединился к Всероссийской акции «Было-стало». Ее цель – показать, как меняется страна и люди, внедряются новые современные технологии, качественно развиваются производство, условия труда и жизни.

Наглядный пример происходящих изменений - Мурманский морской торговый порт. Всего за несколько последних лет его облик изменился принципиально. И это при том, что он является старейшим предприятием областного центра, которое всего несколько дней назад отметило свое 105-летие.

Наиболее яркий и заметный символ обновленного порта – это полуторакилометровый пылеветрозащитный экран, который построен по периметру производственной площадки предприятия. Его цвета, подобные северному сиянию, уже стали одной из визитных карточек Мурманска и символом происходящий обновлений.

Тем более важно, что перемены облика – это лишь часть изменений, которые происходят в порту. Мурманские портовики внедряют современные подходы на каждом этапе работы предприятия: используют прогрессивные технологии обработки грузов, реализуют масштабные экологические проекты, создают достойные условий труда и жизни для работников предприятия и мурманчан.

«Постоянное обновление и развитие – это часть философии нашего предприятия. В них - залог нынешних и будущих успехов», - подчеркнул генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт Алексей Рыкованов.