ММТП принял участие в акции «Час Земли»

Мурманский морской торговый порт принял участие в одной из самых массовых экологических акций на планете. В прошедшее воскресенье в рамках акции «Час Земли» погасла архитектурно-художественная подсветка кранов АО «ММТП», которая уже давно стала визитной карточкой столицы Кольского Заполярья.

«Для Мурманского морского торгового порта вопросы экологии всегда были приоритетными. Именно поэтому каждый год в знак солидарности с ценностями охраны и бережного отношения к окружающей среде мы участвуем в акции «Час Земли»», - подчеркнул технический директор АО «ММТП» Евгений Гуляев.

Ровно час портовые краны были погружены в темноту, напоминая всем о том, что нужно бережно относиться к нашей природе. После чего подсветка снова была включена, чтобы заряжать жителей и гостей Мурманска хорошим настроением в темное время суток. Напомним, реализация проекта архитектурно художественной подсветки была начата в 2016 году, когда были освещены первые три портальных крана «Витязь». Всего на данный момент в Мурманском морском торговом порту подсветка установлена на двадцати трех кранах. Подсветка кранов работает в едином ансамбле, но каждый кран может подсвечиваться по индивидуальной программе. Применение светодиодных светильников отвечает требованиям экономии электроэнергии – потребление на один кран около 2 кВт, что соизмеримо с привычными нам бытовыми электроприборами.

Фото: http://portmurmansk.ru/ru/press/news/?section=full&id=3950