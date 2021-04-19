ММТП принял участие в Х Всероссийской неделе высоких технологий и технопредпринимательства

В Мурманской области прошли мероприятия Х Всероссийской недели высоких технологий и технопредпринимательства. Его основной площадкой стал детский технопарк «Кванториум-51». Юные жители нашего края принимали участие в мастер-классах, занятиях и экскурсиях, организованных центром «Лапландия» и его партнерами, в том числе, АО «ММТП».

В ММТП участники недели посетили музей предприятия и увидели то, как сегодня работает порт. Особый интерес гостей вызвала экологическая диспетчерская АО «ММТП». Это одно из ноу-хау АО «ММТП». Система экологического прогнозирования позволяет создать цифровую модель работы предприятия как в режиме реального времени, так и на перспективу. Это даёт возможность мгновенно реагировать на изменения метеоусловий. Программное обеспечение диспетчерской анализирует метеоусловия, сопоставляет их с фронтами погрузки и видами грузов и даёт прогнозы по экологической ситуации. С учётом этого управленческие решения принимаются ещё на этапе прогнозирования ситуации и планирования работ.

«Достижения современной науки и техники, применяемые в экологической диспетчерской ММТП, в полной мере соответствует целям и задачам Всероссийской недели высоких технологий и технопредпринимательства. Важно, что у наших ребят уже сейчас есть возможность знакомиться с лучшими примерами современного производства и на их основе создавать проекты завтрашнего дня», - сказала начальник отдела по оценке и развитию персонала АО «ММТП» Мария Пономарева.

Напомним, что по оценке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, АО «Мурманский морской торговый порт» считается одним из лидеров по внедрению наилучших доступных технологий (НДТ), которые должны применяться при перевалке навалочных грузов в морских портах России. Порядка 80% НДТ, которые вошли в соответствующий отраслевой справочник, принятый в 2019 году, уже реализованы на площадке ММТП. Помимо использования уникальных пылеветрозащитных экранов различные технологии пылеподавления и очистки применяются на каждом этапе работы порта: это и уникальная система орошения из 14 стационарных и 3 мобильных тумано- и снегообразующих водяных пушек; технологии орошения, использование специальных машин-«пылесосов», постоянно собирающих пыль с территории порта и автодорожного полотна; деятельность экологической диспетчерской АО «ММТП» и др.