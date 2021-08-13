ММТП принял участие в тест-драйве новых машин «Toyota Land Cruiser 300»

Мурманский морской торговый порт принял участие в организации динамического тест-драйва для журналистов нового автомобиля «Toyota Land Cruiser 300». Центром мероприятий, которые прошли в областном центре, стали причалы ММТП, припортовые территории, площадь перед Морским вокзалом.

Выбор локаций, прежде всего, был связан с важной ролью, которую сыграл Мурманский морской торговый порт в истории рождения и развития Мурманска и всего Заполярного края. Именно причалы ММТП стали тем местом, вокруг которого начал строиться город, отмечающий в этом году 105-летие. Рождение порта дало важный импульс для развития региона и обеспечило возможность надежного выхода в мировой океан.

Участниками тест-драйва стали блогеры и журналисты, представляющие различные российские СМИ. Они посетили музей Мурманского морского торгового порта, побывали на причалах предприятия, смогли увидеть, как работает самый крупный порт в Арктической зоне РФ, оценили масштабы реализации инвестиционной и экологической программ АО «ММТП». Динамический тест-драв для журналистов нового автомобиля Toyota Land Cruiser 300 проходили в Мурманске и на полуострове Средний в течение первой декады августа.

«Для презентации абсолютно нового поколения легенды – «Toyota Land Cruiser 300» мы искали интересную локацию, которая по масштабу, мощи, динамике, бизнес-деятельности была бы сравнима с позиционированием нашего нового автомобиля, и в этом смысле глубоководный незамерзающий порт с выходом в мировой океан с круглогодичной навигацией стал идеальным местом, с которого мы начали наше путешествие по дорогам и бездорожью Кольского полуострова», - прокомментировали в пресс-службе ООО «Тойота Мотор».