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Мурманская область. Арктика (16+)13.11.20 13:45

ММТП продолжает поддерживать Детскую театральную школу Мурманска

Мурманский морской торговый порт передал Детской театральной школе (ДТШ) г. Мурманска более 70 толстовок для учащихся и педагогов, занятых в спектакле «Дети военного Мурмана». Как рассказала начальник службы по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» Галина Чадаева, изначально планировалось, что обновки с символами и логотипами Мурманска, ДТШ, АО «ММТП» и СУЭК пригодятся ребятам и их педагогам, прежде всего, во время гастролей в Минске, которые должны были пройти в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Однако из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции гастроли мурманчан в городе-побратиме в последний момент были отменены и ребята остались дома. Несмотря на это, мурманские портовики решили не отказываться от планов поддержки школы.

«Мурманский морской торговый порт и Детскую театральную школу связывают давние добрые отношения. И никакой коронавирус не может отменить их. Мы уверены, что новые красивые толстовки в любом случае пригодятся ребятам и педагогам во время выступлений в городах и на предприятиях Мурманской области, которые возобновятся, когда позволит санитарно-эпидемиологическая ситуация», - сказала Галина Чадаева.

Ранее ММТП неоднократно оказывал поддержку ДТШ в реализации образовательных и творческих проектов. В свою очередь, воспитанники и педагоги школы участвуют в совместных с ММТП социально значимых акциях, приглашают на свои постановки портовиков и ветеранов предприятия.

«И сегодня мы работаем на завтрашний день - с помощью наших друзей из Мурманского морского торгового порта создаем условия для будущих выступлений наших воспитанников», - отметила заместитель директора по организационно-массовой работе и связям с общественностью Детской театральной школы Софья Герасимова.

АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Она обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. В 2019 году порт обработал свыше 17,5 млн тонн различных грузов. АО «ММТП» является социально ответственным предприятием: внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов.

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