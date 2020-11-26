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Мурманская область. Арктика (16+)26.11.20 13:30

ММТП продолжает поддерживать хоккейный клуб «Мурман»

Мурманский морской торговый порт остается ключевым партнером хоккейного клуба «Мурман». Об этом сказал президент ХК «Мурман», заместитель директора по логистике – директор по управлению портовыми активами АО «СУЭК» Александр Масько, комментируя первую игру команды на домашнем поле в рамках Суперлиги Чемпионата России по хоккею с мячом сезона 2020/21 года. Он также поблагодарил всех партнеров единственной профессиональной команды Мурманской области, которая выступает в высшем дивизионе отечественного спорта.

«Особая признательность - всем нашим партнерам, которые, как и в прошлом году, поддерживают клуб. Уровень их участия не поменялся. Отдельная благодарность – правительству Мурманской области и администрации Мурманска, со стороны которых мы чувствуем всестороннюю поддержку и участие. В свою очередь, Мурманский морской торговый порт остается ключевым партнером клуба. Все свои программы 2020 года мы выполнили, сформировали планы на 2021 год, а значит, будем рядом с «Мурманом». Будем поддерживать его и дальше», - сказал А. Масько.

Напомним, что в первом домашнем поединке с кемеровским «Кузбассом» мурманчане одержали победу со счетом 4:2. Можно сказать, что эта победа стала венцом тех усилий, которые были приложены клубом, его партнерами и болельщиками по подготовке и проведению поединка на домашнем льду. Как рассказал президент ХК «Мурман» Александр Масько, еще накануне матча организаторы не были уверены, что игра вообще состоится.

«Мы долго дискутировали, где проводить этот матч - на выезде в Ульяновске или все-таки на своем льду. Решили, что на своем, но из-за оттепели возникли большие сомнения, возможно дли это. Несколько суток перед игрой весь клуб работал в круглосуточном режиме, и благодаря этому хоккеисты смогли выйти на лед», - рассказал Александр Масько.

Впрочем, капризы погоды – это не единственное испытание, с которым приходится справляться команде. В соответствии с действующим регламентом Федерации хоккей с мячом России и требованиям по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции матчи Суперлиги этого сезона в настоящий момент проходят при пустых трибунах. Для любителей хоккея с мячом и болельщиков «Мурмана» организованы прямые видеотрансляции домашних матчей.

«Мы знаем и ценим, что, несмотря на эти ограничения, болельщики – рядом с командой, поддерживают ее, а это придает силы и дополнительный настрой на победу. Я поздравляю всех болельщиков «Мурмана» с открытием домашних игр и благодарю за преданность клубу!», - сказал Александр Масько.

Хоккейный клуб «Мурман» является самой северной профессиональной командой по хоккею с мячом и единственной командой в Мурманской области, выступающей в высшем дивизионе. Поддержка клуба обеспечивается средствами из городского, регионального бюджетов, а также силами попечительского совета клуба. АО «Мурманский морской торговый порт» является одним из его основных партнеров. Помимо спонсорской поддержки, портовики помогают содержать и готовить к матчам домашнюю арену клуба – стадион «Строитель» и содействуют развитию юношеского спорта.

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