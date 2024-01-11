ММТП продолжает развивать программу обработки судов «Кейпсайз»

В Мурманский морской торговый порт НТК пришел первый в 2024 году балкер класса «Кейпсайз» – им стал сухогруз «Cape Trader» (флаг Либерии). В настоящий момент он находится под погрузкой на причале №14 ММТП. Ожидается, что в конце текущей недели судно покинет порт Мурманск с партией угля и направится в Индию.

Суда класса «Кейпсайз» являются одними из самых больших в современном торговом флоте. Увеличение дедвейта обрабатываемых судов – важная тенденция в развитии современных морских транспортных перевозок. Программа обработки таких судов остается одним из ключевых направлений деятельности ММТП. В 2023 году АО «ММТП» принял 35 «Кейпов». Годом ранее их было 25. Планируется, что программа обработки «Кейпсайзов» в ММТП в 2024 году будет расширена.

АО «Мурманский морской торговый порт» - единственный универсальный порт в регионе, входит в Национальную транспортную компанию. Обеспечивает круглогодичное судоходство для судов водоизмещением до 200 тысяч тонн. Мощности порта созданы для навалочных и генеральных грузов самого широкого спектра, в том числе, крупнотоннажных и длинномерных.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММТП».