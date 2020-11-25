ММТП проводит конкурентные переговоры на выполнение работ по восстановлению глубин у причалов

АО «Мурманский морской торговый порт» (ММТП) проводит конкурентные переговоры на выполнение работ по восстановлению проектных глубин у причалов №№4, 7-16 АО «ММТП». Об этом говорится в материалах официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок.

Начальная (максимальная) цена договора - 54 млн 656 тыся 736 рублей.

Срок подачи заявок истекает 7 декабря 2020 года. Итоги будут подведены 22 января 2021 года.