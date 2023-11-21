ММТП серьёзно нарастил объёмы перевалки каботажных грузов

По итогам десяти месяцев 2023 года объём каботажных грузов, обработанных в Мурманском морском торговом порту, превысил 1 млн 200 тысяч тонн. Для сравнения отметим, что за аналогичный период прошлого года мурманские портовики обработали 813 тысяч 420 тонн каботажных грузов.

«Уже сейчас понятно, что за минувший год мы серьёзно нарастили объёмы обработки каботажных грузов – прежде всего, тех, что идут в арктическом направлении, которое неизменно является одним из ключевых в деятельности предприятия. Это инертные грузы – щебень и песок, а также генеральные – различная техника и оборудование. Тем самым мы вносим свой весомый вклад в развитие Арктики и Северного морского пути», - сказал директор по производству АО «ММТП» Виталий Власов.

АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации, входит в Национальную транспортную компанию. Обеспечивает круглогодичное судоходство для судов водоизмещением до 200 тысяч тонн. Мощности порта созданы для навалочных и генеральных грузов самого широкого спектра, в том числе, крупнотоннажных и длинномерных. АО «ММТП» внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММТП».