ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам

По итогам июля 2025 года грузооборот Мурманского морского торгового порта (ММТП, входит в АО «Портовый Альянс») уменьшился в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам июля 2025 года грузооборот Мурманского морского торгового порта (ММТП, входит в АО «Портовый Альянс») уменьшился в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает vk.com/murport51, практически весь объём составляет экспортный уголь. Малая доля приходится на генеральный груз и импортный уголь, около 1,3%.

Коммерческий директор ММТП Владислав Яковчук основной причиной снижения грузооборота назвал сокращение объёмов перевалки угля.

«Это обусловлено переориентацией потоков в восточном направлении из-за переориентации экспорта в страны Азии. Мы сильно проигрываем восточным портам по транспортным расходам на доставку грузов в страны Азии как по железной дороге, так и по морю. Высокие транспортные расходы на доставку грузов в Мурманск также влияют на привлечение альтернативных грузов в порт, учитывая, что мы универсальный порт и способны переваливать все виды грузов», — рассказал Владислав Яковчук.

Напомним, мощности порта рассчитаны на перевалку 24 млн тонн груза в год. Главными преимуществами ММТП остаются: возможность принимать суда класса «CapeSize», единственный свободный выход в мировой океан и универсальность грузовой базы.

Видео: https://vk.com/video-149919532_456239418